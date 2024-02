“Conceicao non rinnoverà con il Porto”: i motivi e il Barcellona alla finestra

Per la prossima estate si prospetta un valzer di panchine. Dopo l'annuncio di Klopp e di Xavi, anche Conceicao prenderà una strada differente da quella del Porto. Stando alle informazioni della stampa portoghese, l'allenatore non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2024. L'ex Lazio e Inter è sulla panchina dei Dragoes dal 2017 e ha conquistato dieci trofei dal suo arrivo. Cosa si cela dietro questa scelta?