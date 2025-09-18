Eliminato dal Benfica, Mourinho finisce ad allenarla: conferenza show, "Ho due curriculum..."

Prosegue così la conferenza stampa di Mourinho: "Non sono io la cosa importante: il Benfica è importante, i tifosi del Benfica sono importanti, sono il cuore di qualsiasi club, e al Benfica, ancora di più, i giocatori sono importanti. Sono qui per servire, per far vincere il Benfica. Non possiamo perdere come due giorni fa; quello non è il Benfica. Il Benfica è la squadra che ha giocato contro il Fenerbahce per 30 minuti, che ha lottato a Istanbul con un uomo in meno, ha portato la nave in un porto sicuro e ha ottenuto un risultato positivo. Questo è il Benfica con cui mi identifico, quello con cui sono cresciuto. Devo fare i primi passi con molta delicatezza. Non posso cambiare drasticamente. Bisogna farlo con calma. In tutta onestà, il mio predecessore (Bruno Lage, ndr) ha fatto molto bene".

Mourinho: "Ecco quando finirò di allenare"

Il tecnico ha concluso la sua conferenza con un passaggio sul futuro, sia in merito al contratto siglato col Benfica (con la clausola di cui sopra) sia per quanto riguarda la fine della carriera da allenatore: "Quando ero qui era l'inizio di una carriera, oggi sono in un momento di grande maturità, e posso dire oggettivamente che se qualcuno si aspetta che io concluda la mia carriera tra quattro o cinque anni, si sbaglia. Sarò io a decidere quando la concluderò e la concluderò quando sentirò di non avere più la stessa passione. Contratto? Penso che abbia una solida base etica. Voglio lavorare al Benfica, ma voglio che le persone si fidino di me. Se mi chiedete qual è il mio desiderio è quello di rispettare i due anni del mio contratto con il Benfica e di rispettarli con successo", ha concluso. Al suo fianco in sala stampa il presidente del club, Manuel Rui Costa: "Josè Mourinho non ha bisogno di presentazioni. E' un grande onore e un grande orgoglio averlo di nuovo in una casa che conosce bene. Ingaggiare un allenatore non è mai facile, ma per me è stato un enorme privilegio".