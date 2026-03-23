Il rosso a Kelly col Galatasaray, ve lo ricordate? Pinheiro continua a fare danni: Suarez incredulo

L'arbitro Joao Pinheiro torna a far parlare di sé. Il fischietto portoghese era arrivato agli onori della ribalta (seppur non in senso positivo) a margine della sfida di ritorno dei playoff Champions tra Juve e Galatasaray . In quell'occasione aveva scatenato polemiche la scelta di espellere Kelly , condizionando pesantemente la contesa tra i bianconeri e i giallorossi, con una decisione a dir poco discutibile. Stavolta l'arbitro si è fatto notare in patria, nella sfida della Liga Portugal tra Alverca e Sporting .

Joao Pinheiro, nuovo episodio dopo Juve-Galatasaray

Al 48' della partita Luis Suarez, attaccante della squadra di Lisbona, cade in area dopo un contrasto con il portiere avversario André Gomes: il direttore di gara non ci pensa due volte e concede il rigore allo Sporting. Tuttavia, l'attaccante colombiano con grande onestà ammette subito a Joao Pinheiro di non aver subito un intervento tale da giustificare il calcio di rigore, rimarcando come il contatto sia stato minimo. Incredibilmente l'arbitro, dopo aver rivisto l'accaduto al momitor, annulla la decisione di assegnare il rigore... ed estrae il cartellino giallo per simulazione all'attaccante dei biancoverdi.

Luis Suarez è rimasto visibilmente incredulo, considerando che pochi istanti prima aveva ammesso con grande franchezza come non ci fossero gli estremi per assegnare il penalty. La gara è stata trasmessa in Italia da Dazn, e anche il telecronista del match non poteva credere a quanto stesse accadendo: "Addirittura il giallo, ma dai! Ma era stato lui a dire che non c'era il rigore! Ma è incredibile, incredibile! Luis Suarez dice a Pinheiro che non è rigore, l'arbitro la rivede al monitor, capisce che non c'è rigore e va anche ammonire Suarez per simulazione: mah! Va bene il regolamento, ma ogni tanto un po' di elasticità... Anzi, invece di sottolineare il bel gesto di Luis Suarez...".

La "vendetta" di Suarez

Trascorsi alcuni secondi dall'accaduto, proprio Surez ha segnato con un gran destro da fuori, portando il risultato sul momentaneo 2-0 per i suoi. Immediatamente dopo la rete, l'attaccante si è girato verso l'arbitro... fulminandolo con lo sguardo. Alla fine della gara Joao Pinheiro e Luis Suarez hanno parlato, presumibilmente riguardo all'azione del rigore, cercando dunque di chiarirsi. Ma resta l'incredibile scelta dell'arbitro portoghese di ammonire il calciatore dello Sporting (che ha poi vinto il match per 1-4). E così il fischietto, dopo Juve-Galatasary, si fa nuovamente notare... ma non certamente in positivo.