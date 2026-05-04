"È stanco del calcio": la rivelazione sull'ex obiettivo Juve in difficoltà al Benfica

Fino a qualche tempo fa il nome di Sudakov era finito anche nei radar della Juventus , che lo monitorava come possibile rinforzo per il centrocampo. Poi la scelta di trasferirsi al Benfica , un passo importante per la sua carriera e per la definitiva consacrazione nel calcio europeo. Tuttavia, quello che doveva essere un salto di qualità si sta trasformando in un momento complesso. Dall’Ucraina emergono infatti notizie preoccupanti. Il centrocampista classe 2002 starebbe vivendo una fase di forte difficoltà personale e professionale. Una situazione che, inevitabilmente, rischia di incidere anche sul suo rendimento in campo.

Le rivelazioni dalla stampa ucraina

A lanciare l’allarme è stato il giornalista Mykhailo Spivakovsky, intervenuto sul canale YouTube TaToTake. Secondo quanto riportato, Sudakov avrebbe confidato a gente a lui vicina sensazioni molto pesanti, arrivando ad ammettere di sentirsi “esausto” e privo di entusiasmo per il calcio. Non si tratta di semplici difficoltà di adattamento, ma di un malessere più profondo che starebbe influenzando il suo quotidiano. Il giornalista ha parlato di una notizia “potenzialmente scioccante”, sottolineando come il giocatore non trovi più piacere in quello che è sempre stato il centro della sua vita. Nelle ultime settimane, inoltre, il suo impiego è stato limitato: quattro partite consecutive senza scendere in campo sono un segnale evidente. Anche il rapporto con l’allenatore José Mourinho non sembra essere dei migliori. Il tecnico portoghese, noto per la sua gestione esigente, non lo considera al momento una prima scelta. Tutto questo contribuisce ad alimentare un clima complicato attorno al giovane ucraino.

Ambientamento difficile e nuove pressioni

Il passaggio al Benfica ha rappresentato per Sudakov una vera uscita dalla sua zona di comfort. Abituato a essere protagonista, si è ritrovato in un contesto molto più competitivo e meno indulgente. Spivakovsky ha spiegato che il centrocampista si è trovato in “un ambiente più difficile”, dove la concorrenza è elevata e il rischio panchina è concreto. Un cambiamento che, a quanto pare, non è stato assimilato nel migliore dei modi. La situazione è stata paragonata a quella di Mudryk, anche se con differenze sostanziali: in questo caso non si parla di limiti tecnici o inesperienza. Piuttosto, si tratterebbe di una difficoltà emotiva legata alle aspettative e al nuovo contesto. La sensazione è che il talento non sia in discussione, ma che serva ritrovare equilibrio mentale. Solo così potrà tornare a esprimersi ai livelli che avevano attirato anche l’interesse dei grandi club europei.