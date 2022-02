Liga, De Jong salva il Barcellona: Espanyol raggiunto nel recupero

Un gol di De Jong in pieno recupero permette al Barcellona di pareggiare il derby con l'Espanyol. Gli uomini di Xavi mantengono così il quarto posto, insieme all'Atletico Madrid. La gara è stata bella, divertente ed emozionante. Il Barcellona parte forte e dopo due minuti sblocca i risutato, grazie a Pedri . I padroni di casa rispondono colpo su colpo e a cinque minuti dall'intervallo pareggiano, con Darder . Ad inizio ripresa arriva anche il gol del 2-1 per l'Espanyol, che ribalta il risultato grazie a de Tomas. Nel finale accade di tutto: l'arbitro espelle Pique e Melamed, lasciando le due squadre in inferiorità numerica. All'ultimo assalto il Barcellona trova il pareggio: Traore va sul fondo e crossa al centro, De Jong stacca di testa e insacca il pallone del definitivo 2-2.

Betis, poker sul campo del Levante

Poker in trasferta per il Betis, che dopo la sconfitta incassata dal Villarreal espugna nella 24ª giornata della Liga il campo del fanalino di coda Levante, restando così aggrappato al terzo posto in classifica davanti ad Atletico Madrid e Barcellona. Tra i padroni di casa (allenati dall'italiano Alessio Lisci) in campo dal primo minuto Caceres, titolari anche gli altri 'italiani' Pezzella e Tello tra gli andalusi che dopo appena 14' sbloccano la sfida con Fekir. Il portiere ospite Rui Silva è poi attento su una punizione di Morales (23') e alla mezz'ora arriva il raddoppio: l'ex fiorentino Pezzella colpisce il palo sugli sviluppi di un corner ma Gonzalez si fa trovare pronto in tap-in (29'). E prima del riposo (42') arriva anche il tris con Carvalho su assist di Tello (altro ex Fiorentina), ma il Levante trova la forza per accorciare un minuto dopo con Dani Gomez (43'). L'attaccante di casa si ripete poi a inizio ripresa (47'), ribadendo in rete un pallone respinto da Rui Silva su conclusione di Morales, ma a spegnere subito le speranze del Levante ci pensa ancora Fekir: punizione a scavalcare la barriera e palla all'incrocio per il poker del Betis. I padroni di casa restano poi in dieci al 74' (rosso a Soldado entrato per Caceres) e non trovano più la forza per cambiare il risultato e rovinare la festa al Betis del cileno Manuel Pellegrini.

'Risorge' l'Alaves, Valencia in crisi. Bene la Real Sociedad

Dopo 3 sconfitte consecutive torna a vincere l'Alaves sconfiggendo tra le mura amiche il Valencia per 2-1 nel match di apertura della domenica della 24ª giornata della Liga. Alaves che passa in vantaggio dopo 14 minuti grazie al tap-in di Loum sugli sviluppi di un calcio d'angolo, gli ospiti riescono a pareggiare grazie al rigore (assegnato dopo controllo al var) trasformato da Guedes al 62' ma l'ultima parola ce l'hanno i padroni di casa. Rigore netto per fallo di Musah e Joselu non trema dal dischetto per il 2-1 al 77'. Per il Valencia prosegue il momento negativo, quarta sconfitta nelle ultime 6 partite (con 2 pareggi) e 12° posto a rischio, invece questo successo rilancia le speranza dei "Babazorros" ora al 18° posto (terzultimo) a quota 20 punti. Alla Reale Arena di San Sebastian, invece, la Real Sociedad si prende il sesto posto della classifica di Liga battendo 2-0 il Granada con gol di Oyarzabal su rigore e dell'ex Inter Rafinha.

