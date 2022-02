Muore un tifoso in Spagna: crollato un tabellone pubblicitario

SPAGNA - Tragedia in Spagna: una persona è morta e un'altra si troverebbe in condizioni critiche a causa del crollo di una torre faro, che avrebbe poi buttato giù un tabellone pubblicitario presente nel campo della Lenense durante la partita di quinta divisione spagnola contro il Lealtad. Secondo la ricostruzione de "La Nueva Espana", a far cedere il palo del led sarebbe stato il forte vento intorno all'80' di gioco. Il tabellone pubblicitario, nonostante si trovi all'interno del campo del Lenense, non apparterebbe al club.