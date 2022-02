Liga, il gol di Berenguer non basta al Bilbao: il Maiorca vince 3-2

MAIORCA (Spagna) - Il Maiorca supera 3-2 l'Athletic Bilbao in casa nel Monday Night della 24esima giornata di Liga. Al 14' gli ospiti avrebbero subito la grande occasione per portarsi in vantaggio con Raul Garcia, ma l'ex Atletico Madrid dopo aver fatto tutto bene non riesce ad inquadrare la porta. Così, al 22', il Maiorca passa grazie alla precisa esecuzione su calcio di rigore di Salva Sevilla, mentre al 30' arriva anche il raddoppio, stavolta con la firma di Angel Rodriguez su assist di Muriqi. Nella seconda metà di gara però il Bilbao cambia completamente marcia e acciuffa il pareggio in soli due minuti: al 59' Raul Garcia si redime per l'occasione fallita nella prima frazione, poi è l'ex Torino Berenguer a mettere la firma sul 2-2. All'88', però, il talento giapponese Kubo propizia l'autogol di Unai Simon e condanna definitivamente alla sconfitta i baschi. Il Maiorca (che ha ancora una partita in meno in campionato) conquista 3 punti preziosissimi nella corsa alla salvezza e sale al 15esimo posto con 26 punti, in concomitanza con l'Elche. L'Athletic Bilbao, invece, rimane ottavo a quota 34.