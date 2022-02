Liga, il Levante di Caceres continua a sperare: Lisci batte l'Elche

VALENCIA (Spagna) - E' un super Levante quello che nel 26° turno di Liga cala il tris con l'Elche e continua a sperare nella rimonta. Ottimo momento per la formazione di Alessio Lisci che trova la seconda vittoria nelle ultime tre, restando imbattuta: il quartultimo posto del Granada dista ora 6 punti. Dalla zona retrocessione resta comunque distante l'Elche a +9 dal Cadice 18°. A Valencia, partono meglio gli ospiti, ma prima del riposo i padroni di casa passano con Morales che sfrutta alla perfezione l'assist di De Frutos. Nella ripresa l'esterno rossoblù si mette in proprio e trova il raddoppio; al 73' le cose si fanno ancora più facili con gli avversari che restano in 10 per il rosso diretto a Gumbau. Nel recupero il Levante trova anche il terzo gol con Melero e continua a correre sulla strada per restare in Liga.