Liga, il Villarreal vince 5-1 con poker di Pino: messaggio alla Juve

VILA-REAL (Spagna) - Nella partita inaugurale della domenica della 26esima giornata di Liga il Villarreal si impone 5-1 in casa sull'Espanyol di Vicente Moreno e conquista il suo quinto risultato utile consecutivo in campionato dopo le vittorie su Maiorca, Real Betis e Granada ed il pareggio contro il Real Madrid. La squadra di Unai Emery archiviano tranquillamente la pratica già nel corso del primo tempo, dando la netta sensazione di essere sempre in pieno controllo della gara. L'mvp del match è sicuramente Yéremi Pino: per lui, poker in 53 minuti - al 14', al 20', al 45' e al 53' - dopo aver segnato solo 5 reti nelle precedenti 48 presenze in Liga. Al 65' va a segno Bare per gli ospiti, ma è solamente il tipico gol della bandiera, se non un'illusione, perché all'86' c'è spazio anche per la rete di Boulaye Dia, che arrotonda definitivamente il risultato. Il Villarreal risponde dunque con una trionfo schiacciante alla Juve in vista della gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Quinto posto confermato per gli uomini di Unai Emery con 42 punti a pari merito con il Barcellona (che tuttavia ha comunque due partite in meno). L'Espanyol resta invece 14esimo posto a quota 29.