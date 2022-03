Liga, il Siviglia pareggia: 0-0 con l'Alaves, Real Madrid a +5

VITORIA-GASTEIZ (Spagna) - Il Siviglia stecca, non va oltre lo 0-0 sul campo dell'Alaves e guadagna solo un punto nella rincorsa al Real Madrid. Lopetegui spreca una buona occasione contro la penultima in classifica e ora Ancelotti può preparare la fuga in vetta; pari d'oro invece per i baschi in chiave salvezza. Gli ospiti partono bene con En Nesyri, annulla peor fuorigioco il direttore di gara. I padroni di casa rispondono con l'ex Lazio Escalante, ma l'ultima chance del primo tempo è con Ocampos che accarezza il palo con una fucilata. Nella ripresa è sempre botta e risposta con Mir ad insidiare Pacheco che evita il vantaggio andaluso con una super parata. Il forcing del Siviglia aumenta nel finale, l'Alaves però si difende con le unghie e con i denti salvando all'88' sulla linea un colpo a botta sicura ancora di Mir.