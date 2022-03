Villarreal ko in casa dell'Osasuna, infortunio per Alberto Moreno

PAMPLONA (SPAGNA) - Sconfitta in trasferta per il Villarreal, eurorivale della Juventus che mercoledì 16 marzo sfiderà allo Stadium nel ritorno degli ottavi di Champions League (dopo l'1-1 ottenuto in Spagna nel primo round). In uno degli anticipi della 27ª giornata di Liga la squadra di Emery è caduta a Pamplona, battuta di misura (1-0) dall'Osasuna che ha resistito agli attacchi degli ospiti (ko al 58' per un problema fisico l'esterno Alberto Moreno, mentre era già indisponibile l'ominimo attaccante Gerard)) e alla fine l'ha spuntata capitalizzando al massimo la rete segnata da Avila al 63'. Con questa sconfitta per il Villarreal sfuma per il momento la possibilità di agganciare le zone di classifica che valgono un posto in Europa. L'Espanyol vince 2-0 in casa contro il Getafe e sale a quota 32 punti, a +10 sulla zona retrocessione. I padroni di casa sbloccano il match al 17' con un colpo di testa di Cabrera e raddoppiano dieci minuti dopo grazie a uno sfortunato autogol di Cabaco.