Villarreal, Alberto Moreno in ansia: "Sono preoccupato"

VILLAREAL (SPAGNA) - "Preoccupato per quello che è successo ieri". Così Alberto Moreno commenta sul proprio profilo Twitter l'infortunio al ginocchio che lo ha costretto a uscire nel primo tempo del match di Liga perso dal Villarreal sul campo dell'Osasuna. "In questi giorni sarò sottoposto agli esami che daranno un responso sulla reale gravità della lesione, ma in qualsiasi caso positività e coraggio. Grazie per il vostro appoggio" ha aggiunto il calciatore di Emery, alle prese dunque con una tegola non da poco in vista del match contro la Juventus, sfida di ritorno degli ottavi di Champions League in programma mercoledì 16 marzo allo Stadium (dopo l'1-1 del primo round in Spagna).