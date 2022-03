De Paul trascina l'Atletico Madrid di Simeone: 2-1 al Cadice

MADRID (Spagna) - Il primo gol in Liga di Rodrigo De Paul regala all' Atletico Madrid il successo contro il Cadice : dopo il vantaggio firmato Joao Felix la squadra di Simeone si fa raggiungere da Negredo , ma nel secondo tempo il guizzo dell'ex Udinese regala ai Colchoneros il 2-1 e tre punti importantissimi nella corsa ad un posto in Champions League: Suarez e compagni, alla quarta vittoria consecutiva, salgono infatti a 51 punti, tre lunghezze in più del Barcellona che però ha due gare in più da giocare.

Il match sembra mettersi subito in discesa per i Colchoneros: al 3' errore clamoroso del portiere avversario Ledesma che in disimpegno serve il pallone proprio sui piedi di Joao Felix, che controlla la palla, prende la mira e firma l'1-0 e il suo quinto gol nelle ultime cinque partite. Al 39' però l'Atletico rischia: brutto fallo di Reinildo Mandava che entra a piedi uniti su Alcaràz e viene espulso dall'arbitro. E' solo il Var a salvare il difensore ex Lilla, che se la cava con un giallo. E' però un campanello d'allarme per Simeone, che infatti al 45' capitola: è Negredo a trovare il suo sesto gol in campionato firmando l'1-1 con un bel colpo di testa su cross di Espino dalla sinistra. Nel secondo tempo il Cadice prende coraggio, e ancora Negredo impegna di destro Oblak al 56'. Nel miglior momento degli ospiti, però, lo spirito cinico dell'Atletico riemerge: al 68' è De Paul a ribadire in rete una respinta di ledesma su tiro di Correa, firmando il suo primo gol in Liga e regalando il 2-1 finale ai Colchoneros. All'88' è Serrano a provare a complicare i piani di Simeone, facendosi espellere per un brutto fallo dopo 5' dall'ingresso in campo: il risultato però non cambia e l'Atletico può festeggiare il momentaneo terzo posto.