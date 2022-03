Liga, Siviglia fermato dal Rayo: a Vallecas finisce 1-1

MADRID (Spagna) - Nel primo match domenicale del 28esimo turno di Liga, il Siviglia non va oltre l'1-1 in trasferta contro il Rayo Vallecano. A Vallecas gli uomini di Julen Lopetegui potrebbero passare in vantaggio già all'11', ma il gol segnato da Rafa Mir viene prontamente annullato dal Var, a causa di un tocco di mano. La partita si sblocca solamente nel secondo tempo, con il Rayo che riesce a passare in vantaggio al 46' con la rete del portoghese Bebé. Il Siviglia trova invece il pareggio al 63' con Thomas Delaney e potrebbe perfino completare la rimonta all'80', ma il direttore di gara Juan Martinez Munuera decide (dopo averlo assegnato) di annullare il rigore fischiato a favore degli andalusi. Al 94' e al 95' Jesus Corona ha una doppia grande occasione per strappare il successo a favore dei biancorossi, ma l'estremo difensore Stole Dimitrievski è monumentale nel negargli la via della rete in entrambe le occasioni. Il Rayo è ora 13esimo con 32 punti, mentre il Siviglia rimane secondo a quota 56.