Ancelotti vola a +10 sul Siviglia: 3-0 del Real Madrid al Maiorca

PALMA DI MAIORCA (Spagna) - Il Real Madrid batte 3-0 fuori casa il Mallorca e vola a +10 sul Siviglia secondo in classifica: nel posticipo della 28ª giornata di Liga la squadra di Ancelotti conquista tre punti alle Baleari grazie alla doppietta di Benzema e al gol di Vinicius Jr : quinta vittoria nelle ultime sei partite per le Merengues, che salgono a quota 66 punti. Sono invece cinque le sconfitte consecutive per Muriqi e compagni, che che restano sedicesimi a +2 sulla zona retrocessione.

Ancelotti tiene fuori dal match Militao, febbricitante ma soprattuto diffidato in vista del prossimo "Clásico" di Liga contro il Barcellona, e si affida in attacco al talismano Benzema coadiuvato da Rodrygo e Vincius Jr. Modric e l'ex di giornata Asencio (autore di una tripletta nel 6-1 dell'andata) partono dalla panchina. Dall'altro lato, l'ex Lazio Muriqi guida l'attacco dei maiorchini dal primo minuto. Le Merengues partono forte e vanno vicini al gol due volte nel giro di 5': prima è Benzema ad impegnare Rico, successivamente è un tiro di Mendy dal limite a lambire il palo alla sinistra del portiere. Al 10' però il kosovaro ex biancoceleste fa tremare Courtois: il suo piatto destro da centro area finisce fuori di poco. Rischia ancora il portiere belga al 33' quando Nacho chiude Muriqi lanciato a rete ma Maffeo intercetta il pallone e colpisce il legno da pochi passi. Nel secondo tempo, però, il Real affonda al primo errore del Maiorca: è il 54' quando Valverde ruba palla a Baba al limite dell'area e lancia Benzema: il franco-algerino firma l'assist n.101 in Liga servendo Vinicius in posizione più congeniale: un gioco da ragazzi per il brasiliano firmare l'1-0 a porta sguarnita. Al 71' Rodrygo si fa male dopo un contrasto con Raillo e deve uscire, dentro Asencio. Cinque minuti dopo il Real raddoppia: grande azione personale di Benzema che serve Vinicius in area: il brasiliano viene spinto e l'arbitro concede il rigore: freddo dal dischetto lo stesso Benzema che firma il 2-0. Cinque minuti dopo il numero 9 dei Blancos firma la sua doppietta personale e il 3-0 finale con un preciso colpo di testa su cross del neo-entrato Marcelo (subentrato a Mendy due minuti prima), per poi uscire dal campo dolorante al polpaccio dopo un contrasto.