Barcellona, Xavi: "Messi? Le porte sono sempre aperte per lui"

BARCELLONA (Spagna) - Dopo averne vissute tante da protagonista in campo, Xavi si appresta a vivere la sfida tra Real Madrid e Barcellona (si gioca domani alle 21) da allenatore dei blaugrana: " Il Clasico è speciale, è una partita dura e complicata - dice l'ex centrocampista, oggi tecnico del Barça - Giocarlo è sempre difficile, proveremo a fare tre punti". Il Barcellona è reduce da quattro vittorie consecutive: "Arriviamo in forma, con una mentalità vincente. Domani è un altro test per dimostrare che siamo migliorati. Se però devo indicare una squadra favorita, è il Real Madrid, che gioca in casa ed è in vetta". I blaugrana arrivano al Bernabeu terzi in classifica, a 15 punti dal Real di Ancelotti, lanciatissimo verso la conquista della Liga: "Vincere domani consoliderebbe la nostra posizione. Cambieremo alcune cose, ma la nostra idea è quella di dominare il gioco con la palla. Il nostro stile di gioco non cambierà . Vincere domani ci metterebbe in una buona posizione per raggiungere il primo obiettivo, che è quello di entrare in Champions League. Vogliamo vincere il Clasico".

Xavi apre le porte al ritorno di Messi

Nel Real Madrid non ci sarà Benzema, non al meglio della condizione fisica: "Non so come giocheranno loro, ma hanno tante opzioni per sostituire Benzema. Se non è il miglior 9 in Europa, è uno dei migliori. È stato uno dei migliori 9 al mondo per 2 o 3 anni. La sua assenza non cambia il nostro approccio". Xavi commenta l'ipotesi di un ritorno di Leo Messi a Barcellona: "È il migliore della storia e le porte del Barcellona saranno sempre aperte per lui. Finché sono l'allenatore del Barça, puà venire qui ogni giorno. Ha un contratto col Psg e non si può dire molto. Quello che ci ha dato non ha prezzo".