Liga, il Valencia vince ad Elche. Tre punti d'oro per il Granada

ELCHE (Spagna) - Prosegue il buon momento del Valencia che vince per 1-0 sul campo dell'Elche e vince la terza partita nelle ultime quattro. L'uomo partita è l'attaccante portoghese Goncalo Guedes , suo il gol partita al 50' del 2° tempo su assist di Carlos Soler . Valencia che rimane al 9° posto (40 punti) a -1 dall'Athletic, per l'Elche si tratta invece del 3° ko nelle ultime 3 partite ma rimane sempre in zona sicurezza dalle retrovie (16° posto a 32 punti).

Granada, che vittoria a Baskonia!

Seconda vittoria consecutive per il Granada che vince al Mendizorrotza di Vitoria-Gasteiz per 3-2 battendo l'Alaves in un scontro diretto per la salvezza. Partita emozionante e tutta nel secondo tempo: in 4 minuti i padroni di casa rimontano e si portano sul 2-1 con le reti di Escalante (53') e Vallejo (57') ma il Granada ribalta tutto nell'ultimo quarto d'ora. Prima Puertas pareggia sul 2-2 al 75' e poi, all'85', arriva la rete decisiva di Luis Suarez per un 3-2 che vale oro, infatti i Nazaries si portano al 16° posto (28 punti) lasciando l'Alaves al penultimo posto (19°) a 22.

