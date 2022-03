Liga, l'Espanyol piega il Maiorca e ipoteca la salvezza

BARCELLONA (SPAGNA) - Vede la salvezza l'Espanyol, che, nell'anticipo domenicale della 29esima giornata di Liga, trova tre punti pesanti, piegando 1-0 il Maiorca e salendo all'undicesimo posto con 36 punti. Los Bermellones restano invece quartultimi a quota 29. Partita sostanzialmente equilibrata al Cornellà, decisa nel primo tempo dall'acuto del solito Raùl de Tomas, RDT per i tifosi catalani, che al 42' del primo tempo, sull'assist al bacio di Darder, ha superato con un tocco delizioso l'incolpevole Rico. E' il gol numero 14 in campionato per l'attaccante dei Pericos.