Liga, l'Atletico cade contro il Maiorca: decide Muriqi. Vince il Betis

Il sabato pomeriggio della 31ª giornata di Liga si apre con il successo in rimonta del Betis, che vince 2-1 in trasferta contro il Cadice. Succede tutto nella seconda metà di gara: i padroni di casa passano in vantaggio al 58', con la rete di Alejo, ma in appena 7 minuti la squadra di Pellegrini ribalta il risultato con il gol dell'ex Fiorentina Tello, al 78', e con il calcio di rigore realizzato da Borja Iglesias all'85'. Gli andalusi mantengono dunque il 5° posto in classifica con 56 punti, a -1 dal Barcellona, che però al momento ha 2 partite in meno, e a +5 dalla Real Sociedad, impegnata domani sul campo dell'Elche. Il Cadice resta invece 17° a quota 28. L'Atletico Madrid di Simeone crolla a sorpresa in casa del Maiorca, per 1-0. La rete decisiva in favore dei rossoneri porta la firma dell'ex laziale Vedat Muriqi, che al 68' batte Oblak dagli undici metri. L'Atletico è 4° a 57 punti e rischia di subire l'allungo in classifica da parte del Barça, mentre il Maiorca sale al 17° posto con 29 punti.