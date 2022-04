Liga, l'Elche di Pastore vede la salvezza: 3-0 al Maiorca di Muriqi

ELCHE (Spagna) - Successo fondamentale in ottica salvezza per l'Elche, che nell'anticipo del sabato della 32ª giornata di Liga, travolge 3-0 il Maiorca e allunga sulla zona caldissima, portandosi a +7 dal terzultimo posto attualmente occupato dal Cadice, impegnato lunedì nel monday night in casa del Barcellona. Successo senza ammissione di replica per i levantini, che proprio oggi hanno ritrovato il "Flaco" Javier Pastore, ex di Palermo e Roma al rientro dalla squalifica (quattro turni di stop per insulti all'arbitro) ma rimasto in panchina. La sblocca nel primo tempo Mojica, raddoppia nella ripresa Bigas, la chiude una sfortunata autorete di Kang-In Lee. Restano invece quartultimi gli isolani dell'ex Lazio Vedat Muriqi, che conservano un solo punto di vantaggio dalla zona retrocessione. Nell'altro match-salvezza di giornata, sussulto dell'Alaves, che con l'ex laziale Escalante titolare e un gol di Joselu (64') batte 1-0 il Rayo Vallecano (9 sconfitte e 4 pareggi in campionato nel 2022) e lascia l'ultimo posto al Levante, tornando a sognare una clamorosa rimonta.