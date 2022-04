Liga, Muriqi decisivo: colpo salvezza per il Maiorca

MAIORCA (Spagna) - Nel turno infrasettimanale, valido per la 33ª giornata della Liga , successo pesante in chiave salvezza per il Maiorca dell'ex Lazio Muriqi , che supera 2-1 l' Alaves , ultimo in graduatoria. Vittoria che allontana gli isolani dalla zona caldissima della classifica, scongiurando per il momento il pericolo retrocessione. Praticamente condannati invece i baschi, che restano fanalino di coda a quota 25 punti.

Match deciso nel primo tempo

La squadra di Aguirre si impone su quella di Velazquez grazie alle reti arrivate nei primi 45 minuti: dopo i brividi per l'annullamento del gol ospite di Lejuene per un fallo di mano rilevato dal VAR, è Prats a portare in vantaggio i maiorchini all'11'. Prima dell'intervallo, in pieno recupero, arriva il raddoppio di Vedat Muriqi, che condanna alla sconfitta la squadra dell'altro ex laziale Escalante, ammonito e sostituito nel corso del match. Nella ripresa l'autogol di Raillo per la bandiera ospite.

Maiorca-Alaves, tabellino e statistiche

Liga, la classifica