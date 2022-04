MADRID (SPAGNA) - L'Atletico Madrid non infiamma il Wanda Metropolitano e contro il Granada raccoglie solo un punto: finisce 0-0 nella 33ª di Liga. Correa, Griezmann, De Paul e Carrasco, tutti titolari, non incidono e nella ripresa neanche Suarez e Cunha, che colpisce una traversa, sono in grado di sbloccare il match. Simeone resta fermo a 61 punti e ora rischia di incassare anche il doppio sorpasso in classifica di Barcellona e Siviglia.