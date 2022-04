Liga, il Villarreal cade con l'Alavés: fallito l'aggancio al sesto posto

L'Alavés spera ancora nella salvezza

Il Submarino amarillo, reduce dallo 0-2 di Anfield Road con il Liverpool, si presenta all'Estadio Mendizorrotza con un massiccio. I baschi di Velazquez devono vincere per non abbandonare il sogno salvezza. Pronti-via e l'Alavés passa in vantaggio già al 4 minuto: da azione di calcio d'angolo, spizzata dell'ex attaccante del Newcastle Joselu sul secondo palo per capitano Laguardia che, indisturbato, porta avanti i suoi. L'Alavés preme sull'acceleratore e al 31' trova il doppio vantaggio con Gonzalo Escalante. L'ex centrocampista della Lazio è abile, da centro area, a indirizzare la sfera all'angolino là dove Sergio Asenjo non può arrivare. Emery corre subito ai ripari: a inizio secondo tempo entrano Foyth e Lo Celso per Pau Torres e Parejo. Passano solo due minuti e il Villarreal riapre i giochi: Chukwueze segna l'1-2 e ammutolisce il Mendizorrotza. Gli uomini di Emery, espulso al minuto 86 per proteste, spingono ma non riescono a trovare il gol del pareggio. Con questa sconfitta il Villarreal resta a quota 52 punti e fallisce l'aggancio al sesto posto occupato dalla Real Sociedad. L'Alavés sogna invece una clamorosa salvezza: il quartultimo posto, occupato dal Cadice (scontro diretto in programma all'ultima giornata), dista ora solo 4 punti.

Alavés-Villarreal 2-1, tabellino e statistiche

Liga, la classifica