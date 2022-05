Liga, che goleada del Granada al Maiorca. Pari tra Bilbao e Valencia

Punti pesanti in palio, soprattutto in chiave salvezza, nella 35ª giornata di Liga : straripante il Granada fuori casa contro il Maiorca : Gonalons e compagni vincono 6-2 e superano in classifica la squadra dell'ex Lazio Muriqi. Approfitta del ko della squadra delle Baleari anche il Cadice , che vince 3-0 in casa contro l' Elche e sale al 16° posto in classifica, mentre perde terreno l' Alaves che resta ultimo in graduatoria dopo il 4-0 subìto fuori casa contro il Celta Vigo . Infine, finisce 0-0 il match fra l' Athletic Bilbao e il Valencia , coi baschi che per il momento centrano il settimo posto utile alla qualificazione in Conference League in attesa del risultato del Villarreal, impegnato domenica contro il Siviglia.

Granada, sei gol al Maiorca

Vittoria travolgente del Granada per 6-2 in casa del Maiorca. Dopo un primo tempo equilibrato, con le reti di Suarez per gli ospiti al 6' e il pareggio di Sevilla al 28' per gli isolani, nella ripresa in campo c'è solo il Granada. Escudero firma il 2-1 al 46', poi Puertas cala il tris al 55'. Dopo il gol di Raillo al 58' per il Maiorca, gli ospiti dilagano con Molina al 69', Uzuni al 78' e ancora Molina al 90'. Vittoria pesantissima in chiave salvezza per il Granada, che in un colpo solo scavalca proprio il Maiorca e il Cadice.

Celta, poker all'Alaves: i baschi restano all'ultimo posto

Non riesce all'Alaves il colpo esterno per rilanciarsi in zona salvezza: dopo il successo contro il Villarreal nel turno scorso, che aveva riacceso le speranze della squadra di Velazquez, i baschi vanno ko 4-0 contro il Celta Vigo: a decidere il match i gol di Galhardo e Aspas nel primo tempo e l'autogol di Ximo Navarro (che poi verrò anche espulso) e il raddoppio di Aspas nei secondi 45'. Escalante e compagni (l'ex Lazio oggi assente per squalifica) restano dunque ultimi in classifica con 28 punti, a meno cinque dal quart'ultimo posto. Per i galiziani invece, salvi da tempo e senza alcuna velleità di alta classifica, tre punti che valgono il sorpasso al Rayo Vallecano all'undicesimo posto.

Cadice, tris vincente all'Elche

Approfitta a pieno del ko del Maiorca il Cadice, che batte 3-0 in casa l'Elche: a decidere il match i gol dell'eterno Alvaro Negredo, che all'80° batte di testa il portiere, di Sobrino che raddoppia tre minuti dopo e di Lozano a tempo scaduto. Tre punti che consentono alla squadra di Sergio di scavalcare di un tre la squadra delle Baleari e di salire al 16° posto in classifica. Gli ospiti invece, in 10 dal 70' per l'espulsione di Ponce (brutta gomitata ad un avversario), sono aritmeticamente salvi a quota 39 punti al 13° posto.

0-0 tra Bilbao e Valencia

Finisce 0-0 la sfida del San Mamés di Bilbao tra l'Athletic e il Valencia nel 35° turno del massimo campionato spagnolo. La partita tra la formazione di Marcelino e la squadra guidata da Bordalas Jimenez termina senza reti, con le due formazioni che si dividono la posta in palio. Il Bilbao aggancia così il Villarreal al settimo posto della classifica di Liga mentre il Valencia resta decimo a metà graduatoria.

