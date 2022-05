Barcellona, Araujo fuori pericolo. Xavi: "Abbiamo temuto il peggio"

BARCELLONA (Spagna) - Nessuna conseguenza grave, per fortuna, dopo il duro colpo alla testa subito ieri da Araujo. Il difensore del Barcellona "sta bene" dopo aver riportato una commozione cerebrale nel corso dell'ultima partita giocata contro il Celta Vigo. L'uruguaiano ha trascorso la notte sotto osservazione all'ospedale della città catalana a scopo precauzionale, ma come spiegato da Xavi subito dopo la partita - a seguito di un confronto con i medici - le sue condizioni erano buone.

Il Barcellona su Araujo

Queste le parole del tecnico: “È cosciente e fuori pericolo. Passerà la notte in ospedale per precauzione, ma se tutto andrà bene domani sarà a casa. All'inizio eravamo molto preoccupati, temendo che potesse succedere una disgrazia". Araujo è stato portato fuori dal campo in ambulanza al 62', dopo un colpo alla testa subito dal compagno di squadra Gavi. Pochi minuti dopo il giocatore era già in ospedale con un collare a protezione della zona cervicale e la società catalana ha pubblicato questa nota ufficiale: "Ronald Araujo ha subito una commozione cerebrale ed è stato portato in ospedale per ulteriori test".