Ancelotti: "Haaland al City? Mi tengo il mio Real Madrid"

MADRID (SPAGNA) - "Haaland è un gran giocatore per un grande club. Però io mi tengo la mia squadra, i miei giocatori che mi hanno portato alle emozioni di un'altra finale di Champions". Carlo Ancelotti glissa sull'acquisto dell'attaccante norvegese da parte del Manchester City e preferisce evitare qualsiasi discorso su Mbappè e Rudiger. "Non mi sembra corretto parlare di mercato ora, lo faremo dopo la finale di Champions, non è il momento di fare commenti su questi argomenti". Per il tecnico del Real Madrid è inutile parlare di calciomercato. Meglio concentrarsi sulla prossima finale di Champions League con il Liverpool, in programma il 28 maggio a Parigi. "Nessuno pensava che potessimo arrivare in finale, ecco perchè c'è ancora più entusiasmo tra i nostri tifosi. Ieri ho visto il Liverpool, li ho studiati, ma li conosciamo molto bene io e il mio staff negli ultimi anni li abbiamo affrontati più volte sia con il Napoli che con l'Everton e anche loro conoscono molto bene me e il Real. E' una partita senza segreti, dobbiamo prepararla al meglio e con la massima tranquilità".