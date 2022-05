Liga, 1-1 tra Espanyol e Valencia: De Tomas risponde a Maxi Gomez

BARCELLONA (Spagna) - Il 37° turno di Liga si apre con il pareggio per 1-1 tra Espanyol e Valencia. Allo stadio Cornellà-El Prat succede tutto durante la prima frazione di gioco: la formazione ospite va in vantaggio al 37' con un gol dell'uruguaiano Maxi Gomez, mentre per la squadra di casa è l'ex Real Madrid Raúl de Tomás a siglare l'1-1 in pieno recupero, al 47'. Con questo risultato, il Valencia si trova al 10° posto in classifica con 45 punti, ma deve guardarsi dal Celta Vigo di Eduardo Coudet, fermo a 43 e impegnato domani sera in casa contro l'Elche, mentre l'Espanyol è attualmente 13° a quota 41.