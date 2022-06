Superlega, Florentino Perez sferza Ceferin: "Progetto vivissimo, la Uefa è un monopolio"

MADRID (SPAGNA) - "Il progetto della Superlega è ancora vivissimo". Un messaggio chiaro e forte quello lanciato da Florentino Perez , presidente del Real Madrid che insieme a Barcellona e Juve non vuole arrendersi all'Uefa di Aleksander Ceferin : "In questo momento la questione è aperta presso la Corte di Lussemburgo - ha detto il numero uno madridista, intervenuto nel programma televisivo 'El Chiringuito' -, ci sarà un'udienza a breve e si pronuncerà sulle questioni che abbiamo sollevato. Crediamo di avere il diritto, all'interno della Comunità europea, di organizzare competizioni tra di noi, con la Uefa. Comprendiamo che la Uefa è un monopolio ma la competizione è un pilastro dell'Europa a 27. Una nostra esclusione dalla Champions ? Non abbiamo mai avuto questa paura".

Il 'caso' Mbappé

Così invece sul 'caso' Mbappé: "Questo non è lo stesso Mbappé che volevo portare al Real Madrid". Un'entrata 'in tackle' quella di Florentino Perez sull'attaccante francese, reduce dagli ultimi deludenti risultati con la sua Nazionale arrivati dopo il rinnovo con il Paris Saint-Germain, riuscito alla fine a trattenere la sua stella che sembrava a un passo dal vestire la 'camiseta' dei 'Blancos'. "Il suo sogno era giocare nel Real e ci avevamo già provato nell'agosto dello scorso anno, ma non lo fecero partire. Ha continuato a dire che voleva venire ma quindici giorni prima di farlo è cambiata la situazione. Da una lato per la pressione politica e dall'altro per quella economica".