Barcellona, parla Pjanic: "Ho un contratto fino al 2024, dimostrerò qui chi sono"

DALLAS (Stati Uniti) - Nella notte il Barcellona affronterà la Juve in un match amichevole in programma a Dallas: proprio dal ritiro dei blaugrana negli Stati Uniti, l'ex bianconero ora in blaugrana Miralem Pjanic ha dedicato alla rivista Fanatik un'intervista dove ha chiarito i suoi obiettivi personali per la prossima stagione. Dopo sole 19 presenze in campionato nella stagione 2019/2020, e dopo la parentesi non entusiasmante in prestito al Besiktas nella scorsa stagione, secondo il centrocampista bosniaco questa potrebbe essere la stagione del suo rilancio: "Non ho avuto un buon inizio nelle ultime due stagioni. Ho avuto il covid e ci sono stati degli infortuni. Penso che in questa stagione tornerò alla mia forma precedente. Ho lavorato con un allenatore privato in vacanza. Ci sono alcuni giocatori molto importanti qui. Devi essere molto bravo. È ora di mostrare ai tifosi il vecchio Pjanic . Siamo pronti a vincere i trofei in questa stagione", ha affermato. "Ho un contratto con il Barcellona fino al 2024. Quest'anno lavoreremo con Xavi . Spero che sia un'ottima stagione per la squadra e per me", ha spiegato Pjanic in dichiarazioni a Fanatik . Tante lodi infine per l'allenatore: "Per me è sempre stato un centrocampista modello. L'ho seguito con ammirazione. È uno dei migliori di tutti i tempi al mondo. Lavorare con lui è molto speciale", ha concluso il classe 1990.