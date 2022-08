Mundo Deportivo: "Il Chelsea vuole Aubameyang, Xavi dice no"

BARCELLONA (SPAGNA) - Pierre-Emerick Aubameyang resta al Barcellona . Arrivato lo scorso gennaio dall' Arsenal dopo quattro stagioni in Premier League e 68 gol segnati, l'attaccante gabonese classe 1989 sarebbe finito nel mirino del Chelsea . Secondo quanto riportato dal 'Mundo Deportivo', Thomas Tuchel farebbe carte false pur di strappare l'ex gunner al Barcellona ma l'allenatore culè, Xavi , che apprezza e non poco il giocatore, avrebbe già comunicato alla società che Aubameyang fa parte del progetto blaugrana e che, soprattutto, è incedibile.

Barcellona, Auba-Lewa come a Dortmund: Xavi gongola

Xavi è molto soddisfatto del pre-season di Aubameyang ed è convinto che, in coppia con Lewandowski, il Barcellona abbia due attaccanti di livello mondiale e possa competere ad armi pari con le big d'Europa. Non solo: la presenza dei due in rosa può generare una sana competizione interna che può benefici a tutta la rosa. Fra l'altro, durante la tournée americana, Xavi ha provato Aubameyang esterno d'attacco. Una soluzione che evoca dolci ricordi ai due attaccanti che, in coppia, hanno fatto faville ai tempi del Borussia Dortmund.