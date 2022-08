Marca: "Nessuna proposta del Manchester United al Real Madrid per Casemiro"

MADRID (Spagna) - Il Manchester United vorrebbe fortemente Casemiro del Real Madrid ma, a oggi, non esisterebbe alcuna trattativa ufficiale tra i due club. Secondo Marca, i Red Devils avrebbero chiesto informazioni alle Merengues sul giocatore brasiliano, fresco di rinnovo fino al 2025 con il club campione d'Europa e con una clausola rescissoria inavvicinabile per qualsiasi società, ma non avrebbero ancora presentato un'offerta ufficiale. Florentino Perez è però consapevole che lo United sarebbe pronto a offrire al giocatore un contratto quinquennale e un ingaggio da urlo e che lo stesso Casemiro non disdegnerebbe un'avventura in Premier League .

Real Madrid, Casemiro in bilico: l'offerta United

Il centrocampista brasiliano starebbe seriamente riflettendo sulla proposta del club mancuniano: secondo quanto riportato da Marca, Casemiro vorrebbe provare una nuova e stimolante esperienza in un nuovo campionato dopo aver vinto tutto quello che poteva vincere al Real Madrid. Una situazione complessa per il club e per Carlo Ancelotti, che sarebbero entrati nell'ordine di idee di privarsi di uno dei totem del club ma solo a determinate condizioni. Marca sostiene che lo United potrebbe mettere sul piatto un importante esborso economico: circa 60 milioni di euro per il cartellino del giocatore. La dirigenza merengue considera Casemiro incedibile, oltre che perno della squadra campione di Spagna ma nessuno, a queste cifre, si opporrebbe all'addio del brasiliano. Le prossime ore dovrebbero essere quelle decisive per il futuro di Casemiro: permanenza a Madrid o sbarco a Old Trafford?