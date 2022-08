Liga, Muriqi gol e il Maiorca va. Colpaccio Real Sociedad

SPAGNA - Colpaccio in trasferta per il Maiorca dell'ex laziale Muriqi, che passa in casa del Rayo Vallecano. Dopo gli anticipi del venerdì, che hanno visto le vittore del Betis e del Celta su Osasuna e Girona, terzo successo di misura in questo avvio di 3ª giornata di Liga con la Real Sociedad che espugna 1-0 il campo dell'Elche. Alle 22 chiuderà il sabato la sfida tra Almeria e Siviglia.