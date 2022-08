Liga, Villarreal in bianco: solo 0-0 con il Getafe

MADRID (Spagna) - Termina a reti bianche il primo match domenicale della terza giornata di Liga tra Getafe e Villarreal. La squadra di Emery, reduce dall'impegno con l'Hajduk Spalato, che le ha consentito la qualificazione alla fase e gironi di Conference League, ha mostrato i primi segni di stanchezza per il doppio impegno settimanale, frenando dopo due successi consecutivi. Buon per i madrileni, che conquistano il loro primo punto in classifica dopo i ko con Atletico Madrid e Girona. Match combattuto ed equilibrato, con un paio di occasioni clamorose per i levantini con Moreno e Chukweze, prima del giallo finale del rigore prima assegnato e poi revocato tramite VAR dal signor Jorge Figueroa Vazquez in pieno recupero.