Liga, festa Valladolid: Weissman stende l'Almeria al 93'

VALLADOLID (Spagna) - Nel Monday Night della 4ª giornata di Liga il Real Valladolid si impone in casa per 1-0 contro l'Almeria di Ferrer orfano dell'ex romanista Umar Sadiq, trasferitosi negli ultimi giorni di calciomercato alla Real Sociedad per sostituire Isak e già in gol appena due giorni fa contro l'Atlético Madrid del Cholo Simeone al debutto coi baschi. La prima grande occasione della partita è proprio per i padroni di casa: Sergi Guardiola riceve al limite dell'area e riesce a crearsi lo spazio rientrando sul mancino, ma spreca tutto calciando altissimo sopra la traversa. Al 23' arriva la risposta della formazione ospite con Akieme, che conclude a lato con un tiro più potente che preciso. L'occasione più limpida del primo tempo arriva però al 34'. Sempre per il Valladolid. Ancora con Sergi Guardiola, che dall'interno dell'area piccola stacca di testa in solitaria centrando in pieno la traversa. Al 40' il centravanti classe 1991 riesce finalmente ad andare a segno, ma la sua gioia dura pochi secondi, con il direttore di gara Pablo Gonzalez Fuertes che annulla il gol per fuorigioco: sull'azione lettura non eccezionale dell'ex difensore milanista Rodrygo Ely, graziato dunque dalla decisione dell'arbitro. Nella ripresa l'equilibrio della gara non cambia e il Valladolid sfiora ancora la rete del vantaggio con Ivan Sanchez, che al 66' - sugli sviluppi di un corner - si divora un'opportunità clamorosa di testa mandando il pallone sopra la traversa. Tuttavia, è solo questione di tempo, perché al 93' Weissman riesce a farsi strada in area e insacca alla sinistra di Fernando Martinez. Il Valladolid vince all'ultimo respiro e sale dunque a quota 4 in classifica formando un trenino di 5 squadre a pari punti con Girona, Almeria, Rayo Vallecano ed Espanyol (dal 12° al 16° posto in campionato).