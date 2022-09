Liga, il Valencia di Gattuso cade a Madrid: il Rayo vince 2-1

MADRID (Spagna) - Trasferta amara, quella di Madrid , per il Valencia di Gattuso : nell'anticipo pomeridiano della 5ª giornata di Liga , gli ' Els ' vengono sconfitti 2-1 all' Estadio di Vallecas contro i padroni di casa del Rayo . Biancorossi già in vantaggio al 5' del primo tempo con Isi ; il raddoppio arriva al 52' complice un goffo autogol del centrocampista valenciano Nico . Il sussulto del Valencia arriva solo al 94' con Diakhaby ma non basta: il Valencia subisce la terza sconfitta nelle prime cinque partite di Liga . Se Gattuso si interroga sull'opaca prestazione dei suoi ancorati al 12° posto a quota 6 punti, il Vallecano sogna: il successo contro gli ' Els ' consente alla squadra di mister Iraola - che festeggia oggi le 100 panchine in Liga - vale il momentaneo secondo posto in classifica a dieci punti e a braccetto con le più quotate Barcellona e Villarreal .

Valencia, ancora un ko: campanello d'allarme per Gattuso

I primi 20 minuti dell'Estadio de Vallecas sono un vero e proprio incubo per il Valencia di Gattuso. Il Rayo assedia gli 'Els' e passa in vantaggio al 5' con un gol di Isi su assist del capitano Trejo. Il Valencia soffre terribilmente la freschezza atletica dei padroni di casa che sfiorano il raddoppio al 16' con Trejo che spreca tutto davanti al portiere ospite Mamardashvili e poi al 19' con Camello: bella parata dell'estremo difensore georgiano del Valencia. Il Rayo pressa a tutto campo e costringe i ragazzi di Gattuso ad arretrare il baricentro: il centrocampo a tre degli 'Els' non riesce a reggere l'urto degli indemoniati padroni e perde diversi - e sanguinosi - palloni sulla trequarti. La squadra di Iraola è però imprecisa negli ulitmi 20 metri e va a riposo con un solo gol di vantaggio. Il secondo tempo prosegue sulla falsa riga della prima frazione: Rayo aggressivo, Valencia intimorito e pasticcione. La superiorità dei padroni di casa è quasi imbarazzante e viene premiata al 52': dagli sviluppi di un corner, il giovane centrocampista Nico sbaglia il rinvio della sfera e la deposita maldestramente nella propria porta per la più goffa delle autoreti. 2-0 Rayo. Al 64' Gattuso fa debuttare in maglia bianconera l'ex Roma Justin Kluivert e dopo soli 60 secondi Gabriel Paulista sfiora, di testa, il gol dell'1-2 che avrebbe potuto riaprire la contesa. Il Valencia sfrutta la stanchezza del Rayo e ha ancora un sussulto all'81' con Lino, il cui tiro sfiora il palo alla sinistra di Dimitrievski. Il gol degli ospiti arriva solo al 94' con Diakhaby ma è troppo tardi: il Rayo vince 2-1 e condanna Gattuso alla terza sconfitta stagionale in sole cinque gare disputate. Una preoccupante involuzione per gli 'Els', in netto ritardo di condizione e senza una chiara identità di squadra.