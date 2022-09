Muriqi spaventa Ancelotti: il Real rimonta e travolge il Mallorca

Real Madrid-Maiorca, tabellino e statistiche

Real Madrid-Maiorca 4-1

Il Real Madrid prova a fare la partita e ad imporre il proprio gioco, ma dopo una conclusione pericolosa di Kroos e un tiro di Valverde, il Maiorca sblocca il risultato, grazie ad un imperioso stacco aereo di Vedat Muriqi, che gira in rete una punizione battuta da Lee. L'ex laziale mette a segno la terza rete in cinque gare di campionato. Nel terzo minuto di recupero arriva il pareggio di Valverde. Il centrocampista del Real Madrid è protagonista di una splendida azione personale, che chiude con un bolide sotto l'incrocio dei pali. Nella ripresa gli uomini di Ancelotti provano subito a spingere, schiacciando gli avversari al limite della loro area: Kroos si rende pericoloso con un bolide che termina sul fondo, poi è Lucas Vazquez a sfiorare il palo con un preciso tiro a girare. Il Maiorca sembra sul punto di capitolare, ma al ventesimo Sanchez si divora il gol del vantaggio, calciando sul fondo da due passi, dopo una bella giocata di Grenier. Passato il pericolo il Real Madrid torna ad attaccare e al 73' si porta in vantaggio: Rodrygo serve Vinicius, che davanti al portiere insacca con freddezza. Nel finale arriva il terzo gol: un gioiello di Rodrygo, che salta come birilli gli avversari e davanti a Rajkovic non sbaglia. In pieno recupero c'è gloria anche per Antonio Rudiger. L'ex difensore della Roma si inserisce su una punizione battuta da Kross e chiude la gara.