Liga, Osasuna al terzo posto: vittoria sull'Almeria

Quarto successo in cinque partite per la formazione di Arresate che passa in trasferta grazie a un gol di Chimy Avila

12 . 09 . 2022 23:12 1 min calcioosasunaAlmeria

© EPA

ALMERIA (Spagna) - A Pamplona si fa festa. L'Osasuna batte in trasferta l'Almeria e conquista la quarta vittoria del campionato. I rossoneri - alle spalle di Real Madrid e Barcellona - agganciano a terzo posto il Betis. Gli ospiti hanno controllato la partita trovando il vantaggio a ridosso della mezz'ora. Nella ripresa, gli ospiti si difendono in maniera ordinata creando altre occasioni da gol vanificate dagli attaccanti. Una splendida rete La partenza degli ospiti è buona: l’Osasuna gestisce il possesso di palla senza tuttavia trovare l’affondo vincente. L’Almeria si limita a controllare la manovra, ma al 28’ l’Osasuna passa; cross dalla sinistra di Mio Gomez, sinistro al volo di Chimy Avila e palla alle spalle del portiere di Fernando Martinez. L’Almeria accusa il colpo, l’Osasuna continua a spingere: Torrò colpisce il palo con un gran sinistro in diagonale, poi Ruben Garcia firma il raddoppio, ma il Var annulla per un tocco di mano dell’attaccante. Nella ripresa i padroni di casa cercano il pareggio senza mai arrivare a minacciare la porta avversaria in maniera significativa. Almeria-Osasuna 0-1, tabellino e statistiche Liga, la classifica Iscriviti al Fantacampionato Tuttosport League e vinci fantastici premi! Da non perdere Il Real vince in rimonta Il Barcellona vince a Cadice Tutte le news di Liga

