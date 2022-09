Barcellona, Jordi Cruyff è il nuovo ds del club blaugrana

BARCELLONA - "Jordi Cruyff ha firmato il suo contratto come nuovo direttore sportivo del calcio dell'FC Barcellona. Ricopre il ruolo già dal 1 luglio. Giocatore dell'FC Barcelona dal 1993 al 1996, è tornato al club la scorsa stagione come direttore dell'area internazionale del club e ha ricoperto un ruolo chiave nelle due ultime finestre di mercato come membro della Commissione Sportiva". È il comunicato ufficiale del club blaugrana, con cui annuncia Jordi Cruyff, figlio di Johan Cruyff, come nuovo direttore sportivo. Per Jordi si tratta di una promozione dal club, considerando che ricopriva già un ruolo in società.