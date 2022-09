Ufficiale: Gavi rinnova con il Barcellona, clausola da un miliardo

Pablo Gavi ha rinnovato il suo contratto con il Barcellona fino al 30 giugno 2026. L'ufficialità è arrivata con un comunicato sul sito del club blaugrana, rendendo nota anche la presenza di una clausola rescissoria da un miliardo di euro a testimoniare la voglia dei catalani di non lasciarsi sfuggire il gioiellino classe 2004 così facilmente. Il club ha inoltre annunciato un evento al Camp Nou in programma mercoledì 14 settembre per festeggiare il prolungamento contrattuale del centrocampista. Arrivato al Barcellona nella stagione 2015/2016 dopo aver militato per due anni nelle file del Real Betis, Gavi ha esordito in prima squadra con Koeman all'età di 17 anni e 24 giorni, nell'agosto del 2021, contro il Getafe in Liga. Il primo gol, che lo ha reso il terzo marcatore più giovane nella storia del Barcellona, è arrivato a dicembre 2021 nella vittoria per 3-2 contro l'Elche, sempre in campionato. Attualmente, tra la gestione Koeman e quella di Xavi, ha totalizzato 57 presenze e due gol. Inoltre, Gavi rappresenta già un punto fermo anche nella Spagna di Luis Enrique, con qui ha già collezionato 10 partite giocate e una rete.