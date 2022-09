Liga, il Cadice corsaro a Valladolid: gol di Negredo nel recupero

VALLADOLID (SPAGNA) - Primi tre punti in classifica per il Cadice, che si impone nell'anticipo della sesta giornata della Liga, battendo in trasferta il Valladolid. A decidere la gara è un gol di Negredo in pieno recupero. Ritmi bassi e poche emozioni nei primi quarantacinque minuti. I padroni di casa provano a fare la partita, ma senza creare troppi grattacapi alla difesa avversaria. Nella prima mezz'ora l'unico pericolo è un tentativo di Oscar Plano, con tiro respinto dal portiere del Cadice. Più emozionante l'inizio della ripresa: ospiti vicino al vantaggio con Joaquin Fernandez, che di testa spara sopra la traversa. Il Valladolid risponde con un colpo di testa ravvicinato di Monchu, parato da Ledesma. Al quindicesimo l'occasione più nitida per i padroni di casa, che colpiscono una traversa con Oscar Plano. Il Valladolid continua a spingere e Weissman impegna il portiere Ledesma con un pericoloso colpo di testa. I padroni di casa sembrano sul punto di segnare da un momento all'altro, ma gli ospiti si difendono con equilibrio e ne recupero, trovano il gol vittoria grazie a Negredo.