El Mundo: "Barcellona-Messi, svelate tutte le condizioni dell'argentino per il rinnovo"

BARCELLONA - Nonostante siano passati più di due anni, si è tornato a parlare del tentativo di rinnovo tra il Barcellona e Messi . Sulla vicenda sono infatti spuntati nuovi e interessanti dettagli, pubblicati da El Mundo. Il quotidiano spagnolo ha infatti pubblicato una serie di e-mail , tra cui una contenente tutte le richieste del fuoriclasse argentino per firmare un nuovo contratto nel 2020. È ormai noto che Messi non abbia trovato un accordo con la dirigenza, passando per lo scandalo del burofax , il cambio di presidenza e infine l'emozionante addio al Barcellona con trasferimento al Psg .

Messi, svelate le richieste per il rinnovo con il Barcellona

Tutte le richieste dell'argentino sono state trovate su una mail datata 11 giugno 2020 e inviata dall'avvocato Jorge Pecourt a Bartomeu. Messi chiedeva un contratto fino al 2023 con possibilità di prolungamento unilaterale da parte del giocatore. Sullo stipendio la richiesta era una riduzione solo del 20% per l'anno 2020, recuperando poi un 10% l'anno seguente e un altro 10% l'anno dopo ancora. Si chiedeva poi il pagamento dei bonus fedeltà in sospeso con interessi e di un incremento allo stipendio in caso di aumenti fiscali. Messi ha richiesto anche un ulteriore contratto da 10 milioni di euro pagabile nel 2023 e inoltre l'eliminazione della clausola rescissoria (stabilita ad un importo simbolico di 10.000 euro). Chiesto anche un box per la sua famiglia e quella di Luis Suárez e un volo privato per festeggiare il Natale in Argentina. L'ultima richiesta era il pagamento delle commissioni a Rodrigo Messi (fratello maggiore) e un prolungamento di contratto anche per Pepe Costa, incaricato del club blaugrana per aiutare i calciatori nelle attività extracalcistiche con cui Messi aveva uno stretto rapporto.