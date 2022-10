L'ex Toro Boyé illude l'Elche, il Rayo ringrazia Camello e Lopez e vince 2-1

MADRID (Spagna) - Nel posticipo della 7ª giornata di Liga il Rayo Vallecano ringrazia il gol di Unai Lopez al 96' e batte 2-1 l'Elche ultimo in classifica e ancora alla ricerca del primo acuto stagionale. Gli ospiti, con in campo gli ex 'italiani' Lirola, Fernandez (ex Napoli) Boyé, passano in vantaggio proprio grazie all'argentino ex Toro al 32': bravo il classe '96 ad arrivare per primo su una palla battuta da corner sul secondo palo da Gumbau e battere Dimitrievski con un preciso colpo di testa. I madrileni padroni di casa trovano però il pareggio grazie a Camello, che al 40' riceve da Trejo in posizione centrale e supera Badia con un tiro deviato che si infila alle spalle dell'estremo difensore, e centrano i tre punti al sesto minuto di recupero con Lopez che con un preciso tiro di prima dal limite dell'area fa esplodere il Campo de Futbol de Vallecas. Un successo che consente al Rayo di salire a quota 10 punti al decimo posto, mentre l'Elche resta fanalino di coda a quota 1.