Liga, Valencia: furia Gattuso contro Diakhaby dopo l'espulsione

PAMPLONA (SPAGNA) - È stato senza dubbio il momento più teso e concitato di Osasuna-Valencia, anticipo della 8ª giornata della Liga Spagnola. Mouctar Diakhaby, difensore centrale degli 'Els', sostiuito da Gennaro Gattuso al minuto 86 sul risultato di 2-0 per gli ospiti, è diventato protagonista del match nel giro di una manciata di secondi: prima è stato ammonito dal direttore di gara, Miguel Angel Ortiz, per perdita di tempo durante il cambio per poi essere espulso, una volta accomodatosi in panchina, per reiterate proteste. Un atteggiamento che non è piaciuto a Gattuso che ha redarguito, con enfasi, il difensore francese: l'ex allenatore di Napoli e Milan ha poi perso la testa per qualche secondo e a farne le spese è stato il porta bevande sistemato accanto alla panchina del Valencia, scalciato con rabbia dal tecnico.