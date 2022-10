Liga, Militao trascina il Real. Doppietta Correa per l'Atletico

GETAFE - Il Real Madrid torna a vincere in campionato, battendo per 1-0 il Getafe. Ai Blancos di Ancelotti, reduci dalla vittoria in Champions contro lo Shakthar, basta la rete di Eder Militao, a segno su assist di Luka Modric dopo neanche 3 minuti dal fischio d'inizio. Il Real sale così a +3 sul Barcellona (che deve ancora giocare), ad una settimana dal Clasico.