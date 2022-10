GIRONA (Spagna) - Nel 9° tunro di Liga si spartiscono la posta in palio Girona e Cadice che non si fanno del male in un delicato scontro salvezza. Succede tutto nella ripresa: Fernandez sblocca il risultato al 46' per gli ospti, Cala pareggia ma il Var annulla e allora serve il rigore di Stuani in pieno recupero, al 92', per evitare il peggio ai padroni di casa. Il Girona sale così a 8 punti, mentre il Cadice avanza a quota 6.