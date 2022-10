Liga, il Villarreal ringrazia la doppietta di Danjuma e torna al successo

VALENCIA (Spagna) - Nel posticipo della 9ª giornata di Liga il Villarreal torna al successo dopo quattro partite superando 2-0 in casa l'Osasuna: tre punti che consentono alla squadra di Emery di superare in classifica proprio gli avversari odierni e di piazzarsi al settimo posto. A decidere il match è una doppietta di Danjuma, che realizza i suoi primi due gol in campionato: al 42' l'olandese firma il suo primo sigillo controllando in area un cross di Jackson e piazzando in rete il pallone di tacco, mentre al 53' realizza con freddezza il rigore assegnato dall'arbitro per un fallo in area di Sergio Herrera su Baena. Nulla da fare per la squadra di Arrasate, che dopo l'ottimo inizio di stagione incappa nella sua terza sconfitta in quattro gare e scivola in nona posizione.