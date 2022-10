Morata non basta all'Atletico: l'ex Falcao regala il pari al Rayo al 90'

MADRID (Spagna) - Non basta all'Atletico Madrid di Simeone il 5° gol in campionato di Alvaro Morata: finisce 1-1 il derby contro il Rayo Vallecano al Wanda Metropolitano, coi Colchoneros che al 90' si fanno sfuggire il quarto successo di fila in Liga e vengono puniti dall'ex Falcao su calcio di rigore. Al 20' Griezmann ruba palla decentrato sulla destra e mette al centro per l'ex Juve, che è bravo a trafiggere di piatto destro Dimitrievski. Match del centravanti spagnolo che dura 61', con Matheus Cunha che prende il suo posto: è proprio il brasiliano ad aver subito l'occasione per il raddoppio, ma il portiere avversario si fa trovare pronto sul suo destro dal limite. Brividi per la porta di Grbic al 65', quando Camello, appena entrato e prodotto del vivaio dei biancorossi, si libera bene fuori area e calcia un diagonale che fa la barba al palo. Ancora Camello tre minuti dopo sguscia ancora via alla difesa madrilena e serve l'altro ex di giornata Falcao in area: brutto errore però in fase di tiro del colombiano che liscia parzialmente il pallone e rende semplice l'intervento di Grbic. Al 90' però la partita prende una piega inaspettata: fallo di mani in area di Gimenez, il VAR richiama l'arbitro che fischia il rigore: Falcao dal dischetto non sbaglia e il Rayo torna a casa con un punto: finisce 1-1.