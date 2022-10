Crisi Barcellona, Xavi non si nasconde: "Se mi cacciassero lo capirei"

Xavi: "Abbiamo una squadra per vincere titoli"

"Per la rosa e le sensazioni che abbiamo, l'obiettivo è vincere dei trofei. L'ho detto in estate e lo ribadisco anche se ci sono assenze che ci condizionano. Credo che abbiamo allestito una squadra per vincere dei titoli. Io ci credo, la gente mi incoraggia anche se mi arrivano sul cellulare dei messaggi come se mi fosse morto un familiare - racconta Xavi -. La seconda metà della scorsa stagione è stata già di transizione e, come ha detto anche il presidente, se non vinciamo ci saranno delle conseguenze, soprattutto per me. Sono qui per risolvere i problemi, se non portiamo a casa dei titoli verrà un altro allenatore, io non mi nasconderò. Se mi cacciassero? Lo capirei, anche domani. Ma per strada la gente mi sprona, sono positivo. Abbiamo perso a Madrid e siamo quasi fuori dalla Champions ma continuerò a lottare. Non credo che ci sia un problema mentale, col Real eravamo sotto 2-0 e quasi pareggiavamo. Loro sono una grande squadra ma abbiamo dato tutto fino alla fine".