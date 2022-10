Lewandowski al 93', Gattuso ko contro il Barcellona e in ansia per Cavani

Atletico Madrid e Siviglia ko contro Cadice e Rayo

Settimana da dimenticare per l'Atletico Madrid del Cholo Simeone, che dopo l'uscita dalla Champions League cade in campionato sul campo del Cadice penultimo in classifica dopo una partita rocambolesca. I Colchoneros vanno sotto dopo appena 30 secondi, colpiti da Bongonda, e al 10' perdono anche per infortunio Morata: per l'ex Juve si teme il peggio in chiave Mondiale. Al minuto 80 arriva il 2-0 di Alex Fernandez, poi la clamorosa rimonta dell'Atletico grazie all'autogol di Luis Hernandez (84') e il pari di Joao Felix (88'). Ma a recupero inoltrato, al minuto 98, Ruben Sobrino riporta avanti i suoi per il definitivo 3-2. L'Almeria invece supera in casa per 3-1 il Celta Vigo. Gli ospiti passano in vantaggio al 25' con Veiga, poi espulso pochi minuto per un intervento pericoloso. Nella ripresa l'Almeria ribalta la sfida con le reti di Lazaro, de la Hoz e Eguarasa. Il Rayo Vallecano invece si impone per 1-0 in casa del Siviglia. Il gol decisivo di Garcia al 61' consente alla squadra ospite di arrivare all'8° posto in classifica. Siviglia che invece scivola pericolosamente verso la zona retrocessione.