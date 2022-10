Stuani frena Ancelotti: solo 1-1 tra Real Madrid e Girona

MADRID (Spagna) - In un match più complicato di quanto non suggerisse la classifica, il Real Madrid di Carlo Ancelotti - ancora privo di Benzema - vede sfumare a 10' dal termine un successo fondamentale in casa contro il Girona. Christian Stuani, in Italia con la maglia della Reggina tra il 2007 ed il 2009 e in campo da soli 3', sigla infatti all'80' il calcio di rigore che vanifica il gol segnato da Vinicius jr al 70': il tecnico italiano sale a quota 32 punti, vedendo ridotto ad una sola lunghezza il margine sui rivali del Barcellona secondi, la formazione ospite si porta invece a 10, tuttora impantanata nei bassifondi in piena zona retrocessione.